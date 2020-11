X Factor, l’inedito di MyDrama è “Vieni con me”. VIDEO

La parte più divertente ed energica di MyDrama riversata in “Vieni con me”, secondo inedito della cantante Under Donna della squadra di Hell Raton. XF2020 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455)

Una sfida importante per lei sul palco di X Factor 2020 ( VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR) , dal momento che ha deciso di cimentarsi con qualcosa di ben differente rispetto a quanto fatto vedere in precedenza.

MyDrama propone qualcosa di diverso con il suo secondo inedito, dal titolo “ Vieni con me ”. La giovane cantante della squadra Under Donne di Hell Raton spiega d’essere pronta a mostrare il suo lato divertente.

Emma non ha invece critiche da presentare dopo l’esibizione: “Indipendentemente da chi scrive i pezzi o li produca, l’unica cosa giusta rimane lei”. Mika invece rivolge i suoi complimenti soprattutto a Hell Raton, in grado di tutelare l’autenticità delle sue ragazze.

Manuel Agnelli non ha dubbi sul grande talento di MyDrama, che ritiene essere nata per stare sul palco. Il giudice vorrebbe però poter sentire maggiormente la sua voce, proposta in una versione pulita, così da evidenziare le sue doti: “La scrittura però è ancora molto verde”.

Il testo di Vieni con me

Sai mi sembra di volare sopra un jet

E non voglio sempre alzarmi così tardi Ora sono un’altra da più di mezz’ora

Non ricordo più nemmeno quegli sbagli

Faccio passi avanti non guardarti indietro, non mi guardo indietro e

Poi mi sembra di prendere il volo con te (sì dai)

Vieni con me, vieni da me

Ma non so se poi sarà la strada giusta

Ma vieni con me, vieni da me

Ma non so se poi sarà la strada giusta

Non mi domandare se è la strada giusta

Non lo ricordare perché siamo in festa

Ridi ancora un po’ qua di fianco a me

Balla ancora un po’ ripeti con me

Oh oh oh oh (non cambio faccia cambio strada)

Oh oh oh oh (ma se non ci sei te)

Non sono sola (non sento casa sembro strana)

Non sei più solo

Faccio passi avanti non guardarti indietro, non mi guardo indietro e

Qua mi sembra di prendere il volo con te (sì dai)

Vieni con me, vieni da me

Ma non so se poi sarà la strada giusta (sì dai)

Ma vieni con me, vieni da me

Ma non so se poi sarà la strada giusta

Giusto due cose che prima non ti ho detto

Che schifo l’estate finisce presto ma

Mi chiami richiami ma non trovi un pretesto

E quando mi giro non sei più qua

Faccio passi avanti non guardarti indietro, non mi guardo indietro e

Poi mi sembra di prendere il volo con te (si dai)

Vieni con me, vieni da me

Ma non so se poi sarà la strada giusta (sì dai)

Ma vieni con me, vieni da me

Ma non so se poi sarà la strada giusta

Vieni da me, vieni con me

Ma non so se poi sarà la strada giusta

Non mi domandare se è la strada giusta

Non lo ricordare perché siamo in festa

Non mi domandare se è la strada giusta

Non lo ricordare perché siamo in festa



Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale