Elodie, "This is Elodie" è disco d'oro

A sei mesi di distanza dall’uscita dell’album “This is Elodie”, Elodie (FOTO) conquista la certificazione di disco d’oro per il suo ultimo progetto. Una grande soddisfazione per l’artista, che ha raggiunto anche la top 20 dei dischi più venduti nel primo semestre del 2020. Un successo nato da due anni di intenso lavoro e di continua ricerca per riuscire ad esprimersi al meglio e raccontare la propria evoluzione artistica. “This is Elodie” conquista così il disco d’oro che si aggiunge agli oltre 360 milioni di stream e views complessivi. Per l’occasione la cantante ha ringraziato i suoi fan sui social: “Non faccio attenzione ai numeri e alle certificazioni, ma questo traguardo è davvero importante. Il mio album THIS IS ELODIE è da oggi disco d’oro! Grazie per tutto il supporto che mi avete dato in questo percorso”. Nello stesso post Elodie si è complimentata anche con i produttori Takagi & Ketra per il disco d’oro conquistato dal singolo “Ciclone” che vede anche la sua partecipazione.