Elodie in concerto: le date del "This is Summer Tour"

L’artista ha annunciato il suo nuovo tour per l’estate, cinque appuntamenti da non perdere per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album “This is Elodie”

In rotazione radiofonica con “Ciclone” di Takagi e Ketra e “Guaranà”, Elodie (FOTO) è tra le voci più ascoltate dell’estate 2020. Dopo il successo del singolo “Andromeda” e dell’album “This is Elodie”, la cantante si appresta a dare vita al suo nuovo tour “This is Summer”. Saranno cinque gli appuntamenti dal vivo in alcuni dei più importanti festival della stagione: Musicastelle Outdoor 2020, Indiegeno Fest, al Teatro Tindari e domenica 30 agosto, in una special performance, insieme a Dardust e Mahmood, durante il “Memorial Alessandro Troiani” ad Ascoli Piceno. Gli ultimi due concerti saranno a Catania e Bari dove Elodie sarà affiancata rispettivamente da Chadia Rodriguez e Stash.