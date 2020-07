Ci siamo, Takagi & Ketra stanno per pubblicare il video del singolo Ciclone, che vanta la presenza di Elodie, Mariah, Gipsy Kings, Nicolás Reyes e Tonino Baliardo.

Ciclone: il video ufficiale è in arrivo

Nel corso degli anni Takagi & Ketra, all’anagrafe Alessandro Merli e Fabio Clemente, si sono imposti come protagonisti indiscussi delle caldi estate italiane: dal brano L’esercito del selfie con Lorenzo Fragola e Arisa a Jambo con Giusy Ferreri e OMI passando per Da sola/In the Night con Tommaso Paradiso ed Elisa.

Ora la coppia di produttori è partita alla conquista dei nuovi record musicali con il singolo Ciclone, che ha immediatamente fatto centro nel cuore del pubblico. Il brano, il cui titolo è un omaggio all’iconico film di Leonardo Pieraccioni, vanta la presenza di Elodie come artista principale.

Poche ore fa Takagi ha annunciato l’uscita del video, che riprenderà la pellicola del regista e attore toscano, stando a quanto emerso dalla breve anteprima. L’attesa distribuzione avverrà mercoledì 1° luglio alle ore 14:00.