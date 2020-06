Elettra Lamborghini e Baby K, fuori il singolo La Isla

La Isla è un singolo esplosivo dalle sonorità estive e travolgenti che rimane in testa al primo ascolto; nel giro di poco tempo l’audio ufficiale del brano ha già ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni e numerosi commenti.

Da un lato la regina delle chart italiane, dall’altro una delle voci più riconoscibili del panorama discografico nazionale che ha collezionato numerosi riconoscimenti, le due artiste hanno deciso di unirsi nella stagione più attesa dell’anno per dare vita a un brano che si preannuncia uno dei grandi tormentoni dei prossimi mesi.

Estate 2020: i tormentoni

La corsa per la conquista del titolo di tormentone dell’estate è ormai entrata nel vivo. In questi giorni alcuni dei protagonisti più celebri della musica hanno pubblicato i brani con cui hanno iniziato a far ballare il pubblico.

Il primo nome è quello di Irama che ha distribuito Mediterranea dopo i grandi successi di Nera e Arrogante delle due precedenti estati, troviamo poi Baby K che ha pubblicato Non mi basta più in collaborazione con Chiara Ferragni che ha ricoperto il ruolo di special guest e Shade che ha deciso di puntare tutto su Autostop.

Sulla stessa lunghezza d’onda i principali artisti internazionali, tra loro Lady Gaga che ha portato il pubblico sul pianeta Chromatica, Katy Perry che ha aperto la nuova era discografica con il singolo Daisies e i Black Eyed Peas che hanno pubblicato il nuovo brano Feel The Beat.