Bobo Vieri: fuori il video del singolo Una vita da bomber

L’ex calciatore debutta come cantante, il video ha ottenuto più di 20.000 visualizzazioni su YouTube in poco tempo

Estate 2020: al via i tormentoni

Shade, il nuovo tormentone è Autostop

Se Christian Vieri ha deciso di tentare la scalata nella classifica dei brani più amati della stagione, tanti altri artisti non sono stati da meno, tra loro Baby K che ha pubblicato il singolo Non mi basta più in collaborazione con Chiara Ferragni e Shade che ha deciso di far ballare tutti con Autostop.

Abbiamo poi visto il video ufficiale di Balla per me che ha unito Tiziano Ferro e Jovanotti e l’annuncio di Elettra Lamborghini che lunedì 29 giugno arriverà su tutte le piattaforme di streaming con il brano La Isla, in duetto con Giusy Ferreri.

Infine, ottimi riscontri anche per i Boomdabash e Alessandra Amoroso che hanno firmato una seconda collaborazione, ovvero Karaoke.