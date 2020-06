Chiara Ferragni ricorda i suoi look preferiti della scorsa estate

Nelle scorse ore Chiara Ferragni ( FOTO ) ha conquistato il web con il video della sua reazione al like di Jennifer Aniston a un video di Fedez , ora la modella, imprenditrice, stilista e influencer è al centro dei media per un post che ha immediatamente fatto il pieno di like.

I post virali delle star

Nelle scorse ore numerose star hanno conquistato il web con video e post divenuti subito virali. Il primo nome è quello della voce di Born This Way (FOTO) che ha appena pubblicato il nuovo disco Chromatica, anticipato da Stupid Love e da Rain On Me, infatti, la cantante ha pubblicato un divertente filmato in cui riveste i panni di meteorologia insieme all’amica e collega Ariana Grande.

Troviamo poi Katy Perry che ha mostrato il backstage del video del nuovo singolo Daisies e la voce di Gimme More che ha festeggiato il ventesimo compleanno del suo secondo album ricevendo una risposta virale su Twitter da parte della NASA.

Grande successo anche per le reunion dei cast di celebri serie televisive, tra loro Sabrina, vita da strega, Teen Wolf, La Tata e Smallville, quest’ultima con protagonisti Tom Welling, Kristin Kreuk e Michael Rosenbaum.