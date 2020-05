Teen Wolf, in arrivo la reunion

Tyler Posey ha annunciato l’attesa reunion del cast di Teen Wolf che si ritroverà virtualmente per raccogliere fondi da destinare a First Responders First Charity.

Il 5 giugno 2020 ricorre l’anniversario della messa in onda del primo episodio in assoluto di Teen Wolf. In occasione di tale evento, il cast della serie televisiva si ritroverà per una speciale reunion virtuale in cui racconteranno momenti inediti del backstage, ricordi e progetti futuri.

Teen Wolf: la reunion del cast della serie tv

Teen Wolf è una delle serie televisive più amate dai giovani nel terzo millennio. Poche ore fa Tyler Posey, classe 1991, ha pubblicato un video sul profilo Instagram della serie.

L’attore statunitense ha annunciato l’imminente reunion del cast che si ritroverà dopo molti anni per uno scopo benefico, ovvero raccogliere fondi da destinare a First Responders First Charity a sostegno del personale medico schierato in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).