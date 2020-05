Sabrina, vita da strega: annunciata la reunion

Un’iniziativa che ha subito fatto centro nel cuore del pubblico. Melissa Joan Hart e il cast della popolare serie tv si ritroveranno per un’imperdibile reunion virtuale con scopo benefico.

L’attrice, classe 1976, ha comunicato che l’evento sarà trasmesso in diretta streaming giovedì 21 maggio , ma la partecipazione sarà possibile soltanto tramite l’acquisto di biglietti, e i proventi saranno devoluti a World Vision USA in supporto alla battaglia contro il COVID-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Presenti anche Beth Broderick e Caroline Rhea , interpreti rispettivamente di Zelda e Hilda Spellman.

Pochi giorni fa Melissa Joan Hart ( qui potete trovare le foto dell'attrice ) ha annunciato l’evento sul suo profilo Instagram che conta oltre 1.400.000 follower. La notizia ha subito fatto il giro del mondo, visto anche il grande affetto del pubblico per una delle serie più amate dalla generazione dei ragazzi cresciuti a cavallo tra gli anni ’90 e i primi anni 2000.

Un post condiviso da Melissa Joan Hart (@melissajoanhart) in data: 16 Mag 2020 alle ore 9:52 PDT

Coronavirus: le iniziative benefiche delle star

In queste settimane numerose star del mondo dello spettacolo hanno dato vita a iniziative con scopi benefici. Il primo nome è quello di Lady Gaga che ha organizzato un concerto riunendo i nomi più celebri della discografia mondiale, troviamo poi Ariana Grande (qui potete trovare le foto della cantante) che ha collaborato con Justin Bieber sulle note di Stick with u.

In seguito abbiamo visto il brand Ghost che ha deciso di devolvere le vendite dell’abito indossato da Kate Middleton a medici e infermieri schierati in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus e i cinquanta artisti italiani unitisi come “Italian Allstar 4 Life” che hanno realizzato la cover di Ma il cielo è sempre più blu.