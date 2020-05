Kate Middleton ha sfoggiato un abito che ha subito conquistato il pubblico. Nel giro di poco tempo il vestito è andato sold out; il brand Ghost ha deciso di devolvere i ricavi al Sistema Sanitario Nazionale del Regno Unito.

Pochi giorni fa Kate Middleton è apparsa in pubblico insieme al Principe William e ai figli George, Charlotte e Louis.

Le immagini della famiglia reale hanno subito fatto il giro del mondo conquistando i principali media internazionali. La duchessa di Cambridge ha attirato l’attenzione sfoggiando un lungo abito dalle tonalità azzurre (L'azzurro è il colore del 2020 - LE FOTO). Inutile sottolineare il grande successo riscosso.

Kate Middleton: i proventi raccolti andranno al Sistema Sanitario Nazionale

Nel giro di poco tempo il vestito, firmato Anouk, brand di Ghost, è andato a ruba diventando subito sold out. Il marchio ha quindi deciso di cogliere al volo l’occasione lanciando un’iniziativa benefica che ha subito ottenuto consensi.

Infatti, Ghost ha annunciato che tutti i ricavi derivati dalle vendite dell’abito verranno devoluti in beneficienza al Sistema Sanitario Nazionale del Regno Unito in supporto di medici e infermieri schierati in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), la comunicazione è avvenuta tramite il profilo Instagram.