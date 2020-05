Queen + Adam Lambert: esibizione sulle note di "You Are The Champions"

Adam Lambert e i Queen si sono esibiti sulle note di “ You Are The Champions ”, vediamo insieme il video della performance pubblicata dal cantante sul suo profilo Instagram .

Un brano dedicato a tutte le persone coinvolte in prima linea nella battaglia contro la diffusione del COVID-19, i Queen con Adam Lambert hanno pubblicato “You Are The Champions”, i cui proventi raccolti verrano devoluti a supporto della causa.

Queen e Adam Lambert: il singolo è “You Are The Champions”

Nei giorni scorsi Justin Bieber e Ariana Grande hanno annunciato il singolo “Stuck with u” per raccogliere fondi a supporto dei bambini delle persone impegnate nella lotta contro il Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), ora tocca alla formazione formata dai Queen e Adam Lambert.

Il cantante statunitense, classe 1982, ha pubblicato il video ufficiale del brano “You Are The Champions”, rivisitazione di una delle canzoni più famose nella storia della musica. Il filmato si apre con un messaggio rivolto a medici, infermieri e personale sanitario: “A tutti voi guerrieri schierati in prima linea a combattere il Coronavirus in tutto il mondo”.

Il video, dalla durata di due minuti e quindici secondi, è una sequenza di immagini e paesaggi che raccontano la situazione attuale sulle note della voce del cantante. Nel giro di poco tempo l’iniziativa ha subito riscosso grandi consensi da parte del pubblico tanto da contare al momento più di 75.000 visualizzazioni.