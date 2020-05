Coronavirus in Italia, ultime news su bollettino e fase 2. LIVE

Al via la Fase 2 dell'emergenza virus ( LO SPECIALE) . Città alla prova delle nuove misure: traffico più intenso un po' ovunque, ma in tutti i centri sono scattate anche le nuove misure di sicurezza, con controlli nei principali snodi ferroviari, alle fermate di bus e metro e nei parchi, anche con l'ausilio di droni. Da Milano partiti i primi treni per il Sud. Secondo i dati di un rapporto Istat-Iss a marzo le province più colpite hanno incrementi percentuali dei decessi a tre cifre rispetto ai precedenti 2015-2019: Bergamo 568%, Cremona 391%, Lodi 371%, Brescia 291%, Piacenza 264%. Al centro-sud, invece, i morti a marzo sono stati l'1,8% in meno della media del quinquennio precedente. Sono 82.879 i guariti dal coronavirus in Italia (+1.225 rispetto a domenica), secondo la Protezione civile. Le vittime sono 29.079, +195 in un giorno. Malati sotto quota 100 mila.