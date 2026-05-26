La Procura di Modena ha chiesto al Gip una perizia psichiatrica su Salim El Koudri, 31enne fermato per strage e lesioni aggravate, dopo che sabato 16 maggio ha travolto sette persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. L'istanza rientra in un incidente probatorio. Il difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, "accoglie con favore e soddisfazione" l'iniziativa dei pm, "non come un modo per sottrarre El Koudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto".