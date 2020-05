Il presidente del Consiglio, in videoconferenza con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil: “Fase difficile ma piano cospicuo. Il dl non è panacea, ma limita i danni”. Secondo il premier serve un nuovo "patto sociale" equo e moderno: “Lavorare tutti insieme per contratti innovativi e nuovi modelli”

"Ci dobbiamo rimboccare le maniche, avremo una brusca caduta del Pil. Lavoreremo per non lasciare nessuno indietro”. Sono queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil nell'incontro che si è tenuto in serata in videoconferenza sulle misure economiche varate e quelle in arrivo per superare l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). La previsione al ribasso del Pil è del -8% ma "si potrebbe contrarre ulteriormente", ha detto il premier parlando dell'"incremento dell'emergenza economica e sociale" (LA MAPPA GLOBALE - LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA).