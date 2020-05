Robbie Williams annuncia la reunion con i Take That

La formazione britannica, storica boy band degli anni Novanta, si ritroverà per la prima insieme virtualmente per un concerto benefico il 29 maggio

I Take That sono pronti per l’atteso comeback. Robbie Williams ha appena annunciato la reunion virtuale di uno dei gruppi più iconici e amati nella storia della musica mondiale. L’evento si terrà in streaming.



Take That: la reunion



Nei giorni scorsi alcuni rumor avevano ipotizzano il possibile ritorno di una delle boy band più famose di sempre, parallelamente Robbie Williams e Gary Barlow avevano intrattenuto il pubblico esibendosi in duetto sulle note di Shame, la collaborazione contenuta all’interno del disco In and Out of Consciousness: Greatest Hits 1990–2010.



La storia dei Take That tra "Just" e "Dance"

Pochi minuti fa la voce di Come Undone ha lanciato una notizia con un video su Instagram che ha subito fatto il giro del mondo: i Take That si riuniranno per un concerto.

Howard Donald, Mark Owen, Gary Barlow e Robbie Williams si ritroveranno per uno spettacolo benefico i cui proventi andranno alla lotta contro il Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

L’annuncio ha subito fatto il pieno di like contando al momento oltre 55.000 visualizzazioni soltanto sul profilo della voce di “Feel”. L’appuntamento da segnarsi in agenda è per venerdì 29 maggio. Il video dell'annuncio parte con una animazione e poi diventa umano, con i membri della band che si mostrano. Emblematica la scritta even Robbie, anche Robbie e poi lui, solo al centro di uno stadio. Nessuno ha dimenticato che l'ultimo reunion tour, che fece tappa allo stadio di San Siro a Milano fu caratterizzato da quasi un'ora di Robbie da solo sul palco, al punto che si malignò che era un concerto di Williams col resto dei Thake That ad accompagnarlo.