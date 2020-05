Fedez riceve un like da Jennifer Aniston: la reazione di Chiara

Un like che non è assolutamente passato inosservato. In queste ore Fedez e Jennifer Aniston sono la coppia dei social dopo l’apprezzamento espresso dall’attrice statunitense a un video pubblicato su Instagram dalla voce di Prima di ogni cosa.

Fedez e Jennifer Aniston: la coppia del web

Più di dieci milioni di follower, amici nel jet-set internazionale e centinaia di migliaia di copie vendute, stiamo ovviamente parlando di Fedez che negli ultimi anni si è imposto come una delle voci italiane più famose e amate in Italia.

Parallelamente, la vita privata del rapper è sempre stata al centro dei media portando il suo profilo Instagram ad avere milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi e momenti di relax in famiglia con Chiara Ferragni (FOTO) e il piccolo Leo.

Poche ore fa Fedez ha mostrato lo stupore provato nell’aver scoperto di aver ricevuto nuovamente un like da parte dell’iconica Jennifer Aniston. Il cantante ha condiviso una serie di video in cui ha raccontato la notizia pubblicando anche i messaggi inviati alla moglie: ”Amore, ti mando questo messaggio solo per dirti che Jennifer Aniston ha messo like al mio post”.

Nei filmati successivi Fedez scherza con Chiara Ferragni a cui dice che se Jennifer Aniston vedesse il suo profilo in cui si vanta di aver ricevuto un like da parte sua, non ne riceverebbe più, divertita la reazione della modella e imprenditrice.

Ma quale post ha attirato l’attenzione della protagonista di Friends? Il video in questione è l’ironico filmato con protagonisti Fedez e Leo.