Chiara Ferragni, i festeggiamenti per la laurea della sorella

Festa in casa Ferragni per la laurea di Francesca , sorella della modella e imprenditrice. La moglie di Fedez ha raccontato l’importante traguardo raggiunto immortalando tutto sul suo profilo Instagram.

Chiara Ferragni: le foto della laurea della sorella Francesca

La diffusione dell’emergenza legata al Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha comportato la discussione della tesi online per migliaia di studenti in tutta Italia, tra loro anche Francesca Ferragni che poche ore fa si è laureata alla Scuola di specializzazione in Chirurgia Orale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, questo il titolo del suo lavoro accademico: “Riabilitazioni impiantare full arch: nuovi protocolli clinici con approccio full digital”.

Chiara Ferragni (FOTO) ha deciso di affiancare la sorella in questa importante giornata sostenendola durante la discussione e celebrando il traguardo insieme. La modella ha pubblicato alcuni video tramite i quali ha raccontato la giornata condividendo anche alcuni scatti sul suo profilo Instagram che conta più di venti milioni di follower.