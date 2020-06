Giorgia Palmas incinta: la foto con il pancione

Giorgia Palmas ha pubblicato un dolcissimo scatto in bianco e nero sul suo profilo Instagram che conta oltre 1.800.000 follower

Giorgia Palmas: “Ogni tuo calcetto strappa un sorriso”

Poche ore fa Giorgia Palmas ha condiviso un dolcissimo scatto sul suo profilo Instagram che vanta più di 1.800.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita tra servizi fotografici e momenti spensierati in famiglia. La conduttrice ha pubblicato una foto in bianco e nero che ha subito conquistato il pubblico tanto da contare al momento più di 90.000 like.

Lo scatto vede protagonista Giorgia Palmas e il suo pancione di sei mesi, come scritto nella didascalia del post: “Ancora i nostri occhi non si sono incontrati eppure io già ti conosco e nel mio corpo che cambia ci sono le mille sfumature della tua vita che cresce dentro di me, ogni tuo calcetto strappa un sorriso ‘Ehi mamma sono qui, arrivo’. È tutto incredibile, così naturale e così perfetto. Sei mesi”.