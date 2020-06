Melissa Satta, allenamento al parco con Maddalena Corvaglia

Da Lady Gaga a Chiara Ferragni: i post su Instagram

Non solo Melissa Satta, ma anche Chiara Ferragni, Lady Gaga (FOTO) e Katy Perry, in queste settimane tanti protagoniste del mondo dello spettacolo italiano e internazionale hanno conquistato i media con post divenuti subito virali.

In primis, abbiamo visto Lady Gaga, in versione meteorologia insieme ad Ariana Grande e alla guida di un camion per la promozione del sesto disco di inediti Chromatica, anticipato da Stupid Love e Rain On Me, in seguito Katy Perry che ha mostrato il backstage del video del nuovo singolo Daisies che anticipa la distribuzione del nuovo atteso disco, in seguito Chiara Ferragni che ha condiviso alcuni dei suoi outfit preferiti della scorsa estate.

Per quanto riguarda il mondo delle serie tv, grande successo per le reunion di alcuni celebri cast, tra i quelli quello di Sabrina, vita da strega, Teen Wolf, Smallville e La Tata.