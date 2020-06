Elodie, Takagi & Ketra e Mariah, il testo della canzone "Ciclone"

Takagi & Ketra scelgono il flamenco per l’estate 2020 e con la collaborazione di Elodie (FOTO), Mariah e i Gipsy Kings pubblicano “Ciclone”. Una produzione totalmente diversa per i due produttori che puntano nuovamente a conquistare il titolo di tormentone estivo. “Ciclone” mette insieme la tradizione italiana grazie alla voce di Elodie, la rumba flamenca dei leggendari Gipsy Kings Nicolás Reyes e Tonino Baliardo e la generazione Z del latin power rappresentata da Mariah. Abbattute tutte le barriere di un singolo genere, Takagi & Ketra scelgono ancora una volta la sperimentazione.

Il duo ha scritto sui social: “È arrivato quel momento dell’anno in cui c’è voglia di un po’ di leggerezza e di ballare per celebrare la vita. Quest’anno ancora più degli altri. ‘Ciclone’ è una canzone nata per cercare di portare una bella dose di energia positiva. L’abbiamo scritta insieme a Davide Petrella, Federica Abbate e Miki La Sensa e siamo felici che con noi ci siano Elodie, una delle voci più cool del pop italiano, Mariah artista di Miami, astro nascente della musica che abbiamo avuto modo di conoscere prima ancora di collaborare, e i leggendari Gipsy Kings che sognavamo di coinvolgere nel brano”.

Anche Elodie ha parlato di “Ciclone”: “È stato un piacere tornare a lavorare con i ragazzi dopo il successo di ‘Margarita’. ‘Ciclone’ è molto diversa. Italiana e internazionale allo stesso tempo. Quando mi hanno detto che ci sarebbero stati anche i Gipsy Kings mi sono messa ad urlare”.