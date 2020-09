Carl Brave, il nuovo album "Coraggio" in uscita il 9 ottobre

Ha scelto un post su Instagram per annunciare l’imminente arrivo di un nuovo album. Carl Brave ha informato tutti i suoi fan della pubblicazione di “ Coraggio ”, in uscita il 9 ottobre . Si tratta a tutti gli effetti del secondo album in carriera dell’artista dopo “Notti Brave” e l’EP “Notti Brave (After)”. Per l’occasione Carl Brave ha anche pubblicato la cover del disco, un omaggio a suo nonno: “Il mio nuovo disco CORAGGIO é fuori il 9 ottobre. Scusa nonno per averti acchittato con le collane da trapper”, ha scritto sui social. In precedenza aveva lanciato un simpatico contest per coinvolgere il suo pubblico e scoprire quale fosse il nome del suo nuovo album. Dopo due giorni ha pubblicato l’ufficialità con data di uscita e cover. “Coraggio” è il cognome di Carl Brave, all’anagrafe Carlo Luigi Coraggio.

I singoli e le collaborazioni del 2020

Il nuovo album di Carl Brave arriva in un anno ricco di collaborazioni e singoli che hanno spiazzato il pubblico che segue l’artista. Da gennaio a giugno sono quattro le canzoni pubblicate: “Che Poi”, “Regina Coeli”, “Spigoli” e “Fratellì”. “Spigoli” nasce dalla collaborazione con tha Supreme e Mara Sattei e insieme agli altri tre brani dovrebbe far parte della tracklist di “Coraggio”. Nel mezzo anche una canzone inedita e un video tributo per sostenere Emergency in “Grazie”, brano dedicato a tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri. “Grazie” è arrivata a poche settimane di distanza da “Regina Coeli”, canzone dedicata alla città di Roma e nome del quartiere del carcere romano. Tra le collaborazioni nate durante il 2020 anche quella con Dj Gengis e Gemello per “Un’Altra Brasca” e “Marionette” con Random. Infine dopo il grande successo di “Fotografia”, Carl Brave è tornato a duettare con Francesca Michielin nel brano “Star Trek”. A settembre l’artista aveva in programma due concerti unici a Milano e Roma, probabilmente per presentare il suo nuovo album. Le date, a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), sono state rinviate rispettivamente al 20 luglio 2021 all’Urban Park Milano e il 24 luglio al Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date.

La carriera di Carl Brave

L’esordio da solista di Carl Brave arriva nel 2014 con l’EP “Brave” poi inizia a collaborare con Franco126 e con lui dà vita al progetto Carl Brave x Franco126. Il duo ha iniziato a rilasciare singoli in successione come “Solo guai” e “Pellaria” fino all’uscita dell’album “Polaroid”, pubblicato nel 2017. Ogni canzone è stata accompagnata da una foto scattata da una macchina fotografica Polaroid. Il disco è stato certificato disco d'oro dalla FIMI per le oltre 25.000 copie vendute. Nel 2018 inizia la sua carriera da solista con “Fotografia” insieme a Francesca Michielin e Fabri Fibra. Si tratta del primo estratto da “Notti brave”, il primo album in cui collabora anche con Giorgio Poi, Frah Quintale e Coez. A novembre 2018 esce l’EP “Notti Brave (After)” con le canzoni “Posso” insieme a Max Gazzè e Mercì. L’anno dopo collabora con Elisa in “Vivere tutte le vite” e con Shablo e Marracash in “Non ci sto”.