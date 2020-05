Carl Brave, una canzone inedita per Emergency: il testo

Una canzone inedita e un video tributo per sostenere Emergency. Carl Brave ha pubblicato “Grazie”, un brano dedicato a tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri che stanno dando il loro contributo alla lotta contro il Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Un’iniziativa annunciata dallo stesso Carl Brave e che darà vita ad una raccolta fondi per Emergency per sostenere i progetti previsti per la ripartenza dopo il lungo lockdown. Queste le parole dell’artista: “Bella regà, ho scritto questo pezzo per ringraziare gli operatori sanitari, i medici e tutti i lavoratori che quotidianamente sono in prima linea contro il covid-19. A tal proposito voglio sostenere l’attività di EMERGENCY che sta realizzando tanti progetti sul territorio italiano”. Tutte le informazioni sull’iniziativa sono pubblicate sulla pagina SOSTIENI EMERGENCY. “Grazie” arriva a poche settimane di distanza da “Regina Coeli”, canzone dedicata alla città di Roma. Il singolo prende il nome dal quartiere del carcere romano e farà parte del nuovo disco di Carl Brave. Il 2020 era iniziato con la pubblicazione del primo singolo “Che poi”, scritto e prodotto dallo stesso Carlo Luigi Coraggio, vero nome di Carl Brave.

Il testo di “Grazie”

Di seguito il testo di “Grazie”, canzone scritta da Carl Brave per sostenere i progetti di Emergency:

Gli eroi non sono quelli della Marvel,

ma sono i commessi, le cassiere al supermarket

Sono il panettiere che fanno ancora i pan carrè

Sono io che resto a casa anche senza di te

Medici infermieri anche volontari

che fanno le ore piccole

che fanno gli straordinari

Siete straordinari

Le occhiaie chilometriche

I segni in faccia

delle mascherine tatuate

E dai

che se ce la facciamo

e grazie a tutti gli operai

che sognano il divano

ma che lottano per noi

Vogliamo dirvi grazie

da parte degli italiani

in coro come nel 2006

per i Mondiali

Ci riabbracceremo

E sarò grato a tutti quei miei compaesani

che non si sono arresi

e vanno avanti anche per me e per te

Italia… alè!

Andrà tutto bene

Bene come noi

Fuori dai balconi

è dedicato a voi

Grazie grazie grazie

ancora grazie grazie grazie

Dacci ossigeno ogni giorno

Ogni ora ogni secondo

Sono i piccoli gesti

che fanno grande il mondo

Quindi grazie grazie

grazie grazie grazie.