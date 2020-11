X Factor, la cover dei Melancholia è “Hunter” di Bjork. VIDEO

I Melancholia hanno proposto qualcosa di differente rispetto al solito. Hanno messo piede sul palco del quinto live di X Factor 2020 ( LA DIRETTA - VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR ) per cantare “Hunter” di Bjork . Una vera e propria sfida decisa dal giudice Manuel Agnelli, che annuncia un vero e proprio spettacolo ai propri colleghi e al pubblico da casa e in studio.

X Factor 2020, la rivoluzione dei Melancholia

Una canzone che sa essere al tempo stesso “delicatissima e potentissima”. Ecco cosa hanno cantato i Melancholia sul palco del quinto live di X Factor 2020. Si tratta di “Hunter”, brano di Bjork, terzo singolo estratto dall’album “Homogenic” dell’artista islandese. Un’esibizione che li ha visti affiancati dall’orchestra, totalmente composta da elementi femminili, così come da Rodrigo D’Erasmo.

Emma è di poche parole nel descrivere l’esibizione proposta dai Melancholia: “Devastante”. Mika ci tiene a sottolineare come il brano sia particolarmente difficile da cantare. La prova non è stata però delle migliori per la band di Manuel Agnelli, secondo il giudice: “Ci sono troppe note fuori”.

Hell Raton ha spiegato di condividere il giudizio di Mika, anche se soltanto in parte: “Voi siete travolgenti. Voglio dire che la perfezione piace soltanto nei robot. L’imperfezione invece è umana”. Manuel Agnelli non ha apprezzato la critica mossa da Mika, evidenziando il fatto che Benedetta, la frontman dei Melancholia, non debba cantare come Bjork: “Questa canzone deve farla come vuole lei. Deve renderla credibile e stasera c’è stato qualcosa di bellissimo su quel palco”.

Una prova, la loro, che non ha convinto il pubblico da casa. Il gruppo è infatti giunto al ballottaggio insieme a N.A.I.P., il meno ascoltato della settimana. I Melancholia, dopo i voti dei giudici, si sono ritrovati al Tilt, che li ha visti eliminati dopo la prima manche.