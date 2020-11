X Factor, i Melancholia e Cmqmartina dicono addio alla gara

I primi a essere eliminati in questo quinto Live di XF2020 sono i Melancholia in squadra con Manuel Agnelli, la gara prosegue per gli altri talenti, ma alla fine della puntata il verdetto proclama il secondo eliminato della serata, Cmqmartina in squadra con Hell Raton

Eccoci giunti al quinto Live di XF2020 ( SEGUI CON NOI LA DIRETTA ), giro di boa che si preannuncia durissimo, con una doppia eliminazione che vede uscire due dei talenti in gara, i primi concorrenti ad abbandonare il talent ( VAI ALLO SPECIALE ) e a dire addio al sogno di superare la sfida per conquistare un posto in semifinale sono i Melancholia in squadra con Agnelli. Un risultato inaspettato, e per questo ancor più difficile da accettare, ma la gara presuppone un'agguerrita competizione e tra il meno "streammato" di questa settimana sulle varie piattaforme, N.A.I.P. e il gruppo rivelazione del talent, ad avere la peggio sono stati proprio loro, Benedetta, Fabio e Filippo. Approdati ai Live grazie all’inedito “Alone”, avevano conquistato al primo ascolto con il loro inedito “Leon” ( Léon è l’inedito dei Melancholia: testo e video ). Insieme al trio, a lasciare per sempre il palco di XF2020 è Cmqmartina.

I giudizi della giuria, il tilt e il televoto

I Melancholia salgono sul palco di XF2020 con Hunter di Bjork, ma non convincono. Sembra un'assurdità, ma tant'è. Per chi li aveva immaginati volare in finale è una doccia fredda, per il loro giudice in primis. Agnelli è sconvolto e le sue parole forti lo testimoniano. A niente sono valsi gli arrangiamenti raffinati di stasera, né "la delicatezza super potente di Benedetta che è un incanto", né tutti i complimenti ricevuti finora. Per Mika la frontwoman del gruppo non è stata all'altezza di Bjork, "mancava la precisione, eri fuori con tante note”, di parere contrario Emma che si complimenta con "la principessa di Never ending story," per lei la parola che descrive il gruppo è una: “devastante”. A Manuelito “la perfezione piace solo nei robot, la parola per i Melancholia è travolgente”.



Il pubblico ha deciso che vanno al ballottaggio i Melancholia che affronteranno il meno ascoltato sulle varie piattaforme cioè N.A.I.P. Agnelli elimina il concorrente di Lamezia Terme, Mika i Melancholia “con il cuore molto pesante, questo ballottaggio è crudele, queste persone sul palco hanno cambiato il feeling di questa edizione di X Factor, ma quel che sarà sarà. Emma elimina Michelangelo Mercuri ed Hell Raton, è l’ago della bilancia, un compito di "m…" sono stra-confuso, volevo N.A.I.P. in finale, per questo devo eliminare i Melancholia". Ed è subito TILT. Per Agnelli, si sfidano due tra gli elementi più interessanti del talent, questo ballottaggio è estremo, sono personalità che hanno cambiato il mood di questo talent, ed è un peccato".

Il verdetto del pubblico e le parole di Agnelli

Il pubblico ha espresso la sua volontà e termina la sua avventura a XF2020, il gruppo dei Melancholia. Per Alessandro Cattelan, “siete la cosa migliore per me”. Benedetta non sa che dire, "preferisco sempre cantare, però qua dentro abbiamo imparato tante cose e affrontato tante cose che da sola non riesco ad affrontare. Noi ci crediamo”.

Per Manuel l’eliminazione dei Melancholia "è un totale fallimento, questa cosa è devastante. Loro riusciranno a fare qualcosa fuori di qui.Il pubblico vi seguirà e io resto a vostra disposizione"