X Factor, la cover di N.A.I.P. è Storia d’amore di Adriano Celentano

X Factor 2020, N.A.I.P. sorprende con Adriano Celentano

Dopo aver emozionato il pubblico e i giudici con “Amandoti” dei CCCP, N.A.I.P. si esibisce sul palco con “Storia d’amore” di Adriano Celentano. Per l’occasione Michelangelo Mercurio, questo il vero nome di N.A.I.P., punta alla teatralità omaggiando in qualche modo il grande cantautore ballando e molleggiando sul palco. Un’esibizione sorprendente da vero istrione per evidenziare la presenza dell’orchestra che per questa serata accompagna i concorrenti. Una performance da gala che ha colpito i giudici. Hell Raton non usa giri di parole e sentenzia: “Mi sei piaciuto tantissimo, ho fatto un appello per portarti in finale. Sei magnifico”. Manuel Agnelli sottolinea invece come NAIP abbia puntato più sul teatro e non sull’emozione, una scelta che lo ha sorpreso. Ottima anche la parte vocale, aspetto evidenziato anche da Emma Marrone che ammette: “Ho visto uno showman istrionico, devono darti un intero show”. Infine Mika, il suo giudice, apprezza il coraggio di N.A.I.P..