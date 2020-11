X Factor, la cover di Casadilego è Yesterday dei Beatles. VIDEO

X Factor 2020, Casadilego emoziona con “Yesterday”

Casadilego non fallisce la prova e strega i giudici con un’esibizione emozionante solo piano e voce. Una performance da pelle d’oca con alcune note quasi rotte dal pianto per un brano che la cantante sente molto e che ha deciso di portare sul palco per un motivo che non ha voluto rivelare. A cominciare da Manuel Agnelli che subito dopo la sua esibizione palesa il suo entusiasmo: “Quando c’è un pezzo così si vede che sei un’interprete straordinaria. Così sei forte, bravissima. Nessuno canta “Yesterday” in questo modo”. Emma Marrone si sente vicina alla ragazza e vorrebbe darle un abbraccio fortissimo “Sei un vero talento”. Mika sottolinea come Casadilego debba provocare emozione e sentimento e ammette “Sei una delle più brave”. Hell Raton, giudice della ragazza, è davvero felice dell’esibizione e accetta anche gli appunti di Mika: “Lui valuta molto l’emozione e va di pancia. C’è anche tanta emozione in Elisa perché era molto legata a Martina (ndr cantante dei Melancholia, da poco eliminati).