Finale di X Factor 2020, Casadilego è tra i quattro finalisti

Casadilego non fallisce la prova e strega i giudici con un’esibizione emozionante solo piano e voce. Una performance da pelle d’oca con alcune note quasi rotte dal pianto per un brano che la cantante sente molto e che ha deciso di portare sul palco per un motivo che non ha voluto rivelare. A cominciare da Manuel Agnelli che subito dopo la sua esibizione palesa il suo entusiasmo: “ Quando c’è un pezzo così si vede che sei un’interprete straordinaria, sei forte, bravissima. Nessuno canta “Yesterday” in questo modo”. Emma Marrone si sente vicina alla ragazza e vorrebbe darle un abbraccio fortissimo “ Sei un vero talento ”. Mika sottolinea come Casadilego debba provocare emozione e sentimento e ammette “Sei una delle più brave”. Hell Raton, giudice di Eli, è davvero felice dell’esibizione e accetta anche gli appunti di Mika: “Lui valuta molto l’emozione e va di pancia. C’è anche tanta emozione in Elisa perché era molto legata a Martina (ndr cantante dei Melancholia, da poco eliminati).

L'esibizione della semifinale

approfondimento

X Factor 2020, ecco chi sono i 4 finalisti

La semifinale di X Factor 2020 di Casadilego è iniziata con l’emozionante duetto accanto a Lazza per la canzone “Catrame”. Due pianoforti sul palco che hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei giudici. Manuel ha sottolineato come Casadilego si sia integrata benissimo, mentre Emma ha giudicato l’interpretazione impeccabile. Per Mika la luce di Casadilego non è stata appiattita grazie all’atmosfera creata in grado di difendere le fragilità di Elisa che sono anche la sua forza. Emozionato Hell Raton, sottolinea la bravura dell'artista.

Nella My Song manche, Casadilego ha scelto “Lego House” di Ed Sheeran. Un’interpretazione perfetta per Manuel Agnelli, impegnato a cercare un errore o un difetto che non ha mai trovato, “perfetta, non trovo nulla che non vada. A 17 anni canta come una donna di 40. Non ti devi accontentare”. Emma ha invece commentato: “Prova tutto quello che vuoi, non c'è niente di male a stare dove si sta bene. Sei meravigliosa”. Per Mika “Sei tornata con la voce giusta, questa canzone ha colpito”. Infine Hell Raton si rifà alla canzone di Ed Sheeran e chiede a Casadilego di “aggiungere un mattoncino a questa casa”.

