Sziget Festival 2025, 416.000 visitatori sull’isola della libertà

Lo Sziget Festival ha tagliato il traguardo degli undici milioni di visitatori dalla sua fondazione. Tra i protagonisti dell’edizione 2025 anche i Fast Animals and Slow Kids e Beba

È calato il sipario sullo Sziget Festival 2025. Dopo sei giorni di musica, arte e libertà, Budapest ha salutato gli oltre 400.000 visitatori accorsi sull’isola di Óbuda. 1.073 performance hanno tenuto compagnia al pubblico, tra gli artisti esibitisi Charli xcx, Post Malone, Chappell Roan, Shawn Mendes, i Portugal. The Man, i The Kooks e le Kiss of Life.

Sziget Festival 2025, musica e libertà sull’isola di Óbuda Pop, rap, soul e tantissimi altri generi hanno portato un’ondata di musica sull’isola di Óbuda. A oltre trent’anni dalla sua nascita, lo Sziget Festival è divenuto uno degli appuntamenti più attesi e amati a livello internazionale. Quest'anno la manifestazione ha tagliato il traguardo degli undici milioni di visitatori. Sziget Festival, il primo giorno Charli xcx, headliner della giornata di mercoledì 6 agosto, ha inaugurato l’edizione 2025 nel migliore dei modi. Un’ondata di ‘brat fan’ ha invaso l’isola. Le Kiss of Life sono divenute le prime artiste k-pop a calcare il maestoso Main Stage. I Fast Animals and Slow Kids hanno portato l’Italia sul palco del The Buzz. Sziget Festival, il secondo giorno Shawn Mendes ha emozionato e commosso le migliaia di persone presenti. Protagonista indiscussa Nelly Furtado. La voce di Maneater ha stregato tutti con uno show da togliere il fiato. L’artista ha lasciato il pubblico con un solo desiderio: rivederla in concerto il prima possibile. Proposti grandi classici come Promiscous, I’m Like a Bird, All Good Things (Come to an End) e Broken Strings. sziget festival, il terzo giorno Terza giornata nel segno del rap con la presenza di Kid Cudi sul Main Stage. Beba ha fatto ballare il pubblico sul palco del The Buzz, presente anche Ekkstacy, voce della hit i walk this earth all by myself. Segnaliamo l’esibizione carismatica e travolgente dei The Kooks. Approfondimento Sevdaliza si racconta a Sky TG24: “Siamo in continua evoluzione”