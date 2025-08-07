Musica
Sziget Festival, i Fast Animals and Slow Kids: “Nella musica non c’è un punto di arrivo”
Martedì 6 agosto i Fast Animals and Slow Kids si sono esibiti sul palco del The Buzz nella prima giornata dello Sziget Festival 2025, in programma fino a lunedì 11 sull’isola di Óbuda, Budapest. Prima dello show, li abbiamo intervistati. Aimone Romizi: “Ci piace immaginare un concerto come a una serie di maree”
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi