Kiss of Life: "Vogliamo rendere il k-pop orgoglioso" Negli ultimi anni il k-pop ha letteralmente travolto il mondo della musica riscrivendo le regole dell'industria dell'intrattenimento. Mercoledì 6 agosto le Kiss of Life sono divenute la prima formazione k-pop a esibirsi allo Sziget Festival (LA GUIDA COMPLETA) nella sua storia lunga oltre trent'anni. Il nome del gruppo incarna la voglia del quartetto di portare aria fresca nel mondo, da qui il 'bacia della vita'. Julie, Natty, Belle e Hanuel hanno incantato le migliaia di persone presenti, sul palco anche uno straordinario corpo di ballo. Poco prima dell'esibizione abbiamo intervistato le Kiss of Life, Julie ha fatto da portavoce rispondendo alle nostre domande. Siete il primo gruppo k-pop nella storia dello Sziget Festival, congratulazioni! Siamo davvero, davvero onorate di essere il primo gruppo k-pop a esibirsi qui. Un traguardo importante. Significa così tanto per noi perché abbiamo girato il nostro primo videoclip qui a Budapest, quindi siamo super felici di questa opportunità. Vogliamo rendere il k-pop orgoglioso di noi mostrando tutto ciò che abbiamo preparato. Come avete costruito la scaletta? Abbiamo curato tutto nei minimi dettagli mettendo in piedi una scaletta con tutte le nostre migliori canzoni. Vogliamo che la performance sia il più grandiosa possibile. Cosa volete trasmettere al pubblico? Gli spettatori devono percepire energia e fiducia in sé stessi. Il nome 'Kiss of Life' simboleggia una ventata d'aria fresca nell'industria. Qual è il vostro brano che racchiude maggiormente questo concetto? Ci sono più canzoni, ma credo sia il brano di debutto perché ha subito raccontato la nostra fiducia in noi stesse. È fondamentale ricordarsi che non importa cosa dica la gente di te. Devi sempre credere in te stesso.