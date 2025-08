Sziget Festival 2025, la lineup e cosa sapere: la guida completa

Introduzione

Da mercoledì 6 a lunedì 11 agosto l’isola di Óbuda ospita l’edizione 2025 dello Sziget Festival. Headliner Post Malone, Chappell Roan, Charli xcx, Shawn Mendes, Kid Cudi e Anyma. Presenti anche Nelly Furtado, i The Kooks, gli Empire of the Sun, le Kiss of Life, Steve Angello, Sevdaliza e FKA Twigs. Tra gli artisti italiani i Fast Animals and Slow Kids e Beba