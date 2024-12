Sziget Festival 2025, i primi nomi: da Charli XCX a Chappell Roan

Charli XCX, Anyma e Chappell Roan sono i primi tre headliner dello Sziget Festival 2025. Annunciati anche Armin van Buuren, Boris Brejcha, i Justice, Nelly Furtado e i Papa Roach

Svelati i primi nomi della line up della prossima edizione dello Sziget Festival in programma dal 6 all’11 agosto 2025 sull’isola di Óbuda, Budapest. Annunciati come headliner Charli XCX, Anyma e Chappell Roan, presenti moltissimi altri artisti che porteranno musica ed energia per sei giornate incredibili.

SZIGET FESTIVAL 2025, I PRIMI NOMI DELLA LINE UP Ad agosto centinaia di migliaia di persone raggiungeranno l’isola di Óbuda per vivere un’esperienza all’insegna del divertimento, dell’arte e ovviamente della musica. L’organizzazione dello Sziget Festival ha annunciato i nomi dei primi tre headliner dell’edizione 2025. Il primo artista è il DJ newyorkese Anyma, all’anagrafe Matteo Milleri, divenuto noto come membro del duo Tale Of Us; nel 2023 il produttore ha pubblicato il suo primo album Genesys riscuotendo grandi consensi da parte della critica. La seconda headliner è Charli XCX, l’artista britannica che ha messo a soqquadro le classifiche con il progetto Brat. Annunciata anche Chappell Roan, tra le rivelazioni più magnetiche del 2024. Approfondimento Sziget, Lazza: “In questi momenti mi rendo conto del mio percorso”

Nel corso degli anni lo Sziget Festival ha ospitato alcuni dei più grandi nomi della scena musicale internazionale, tra i quali Dua Lipa (FOTO), Florence + The Machine, Justin Bieber, David Guetta e Billie Eilish.

