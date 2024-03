Sziget Festival 2024, annunciati i nuovi nomi della line up

sziget festival, SI ALLARGA LA LINE UP DEL 2024

Superare la line up dello scorso anno sembrava impossibile, ma la trentesima edizione del festival non poteva non riuscire nell'impresa. L’organizzazione dello Sziget Festival (FOTO) ha svelato i nomi di altri artisti che si esibiranno sui palchi dell’evento in programma dal 7 al 12 agosto. Presenti anche molti nomi italiani.

Halsey, Janelle Monáe, Liam Gallagher e Skrillex sono i nuovi headliner appena annunciati, al loro fianco anche lo straordinario artista britannico Tom Odell, la cantautrice danese MØ e il grande astro in ascesa Raye (FOTO), fresca del record ottenuto ai BRIT Awards come l’artista con il maggior numero di statuette vinte in una sola edizione.