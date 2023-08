Sziget, Billie Eilish conquista il Festival

Billie Eilish ha chiuso lo Sziget Festival 2023. La cantante ha ringraziato il fratello Finneas: “Se un giorno deciderà di non voler far più musica con me, smetterò anch’io”. Debutto internazionale per i Santi Francesi, tra i brani portati sul palco del Light Stage anche il nuovo singolo La Noia

Il tanto atteso giorno del concerto di Billie Eilish è arrivato. Martedì 15 agosto è calato il sipario sullo Sziget Festival 2023, l’artista statunitense è salita sul Main Stage dedicated to Dan entusiasmando decine di migliaia di persone presenti. La cantante, accompagnata sul palco anche dal fratello Finneas, ha proposto brani di entrambi gli album Happier Than Ever e When We All Fall Asleep, Where Do We Go? L’ultima giornata della manifestazione ha visto protagonisti anche i Santi Francesi, al loro debutto internazionale. Alessandro e Mario hanno superato le barriere linguistiche portando le loro canzoni in italiano a un pubblico straniero. Empatia ed energia sono state le chiavi del successo.

sziget festival, billie eilish e i santi francesi protagonisti dell’ultima giornata Billie Eilish non ha disatteso le aspettative dei fan che già dalle prime ore della mattinata si sono accampati nei pressi del palco per assicurarsi i migliori posti possibili, simbolo del grande affetto verso l’artista. Un enorme boato ha accolto la prima immagine della cantante, apparsa sorridente sul palco sfoggiando un cappellino rosso. L’artista ha subito dato il via allo show in un susseguirsi di hit. Una prima parte di brani uptempo ha lasciato spazio a una serie di ballad, eseguite insieme al fratello, di cui la cantante ha detto: “Finneas è il miglior fratello del mondo, il miglior collaboratore, il mio miglior amico. Se un giorno deciderà di non voler far più musica con me, smetterò anch’io”. approfondimento Sziget, Lazza e Mezzosangue portano in alto la bandiera italiana

Billie Eilish ha poi invitato il pubblico a concentrarsi sugli affetti più cari ponendo l’accento sul bisogno di prendersi cura l’uno dell’altro: “Facciamo caso alle persone che ci circondano, chiediamogli come stanno”. Tra le esibizioni più apprezzate quelle sulle note di everything i wanted, You Should See Me in a Crown, Therefore I Am e What Was I Made For? approfondimento Sziget: i Mumford & Sons ammaliano, ADONXS è la popstar del futuro

Spazio ai Santi Francesi, al loro debutto internazionale sul palco del Light Stage. Nonostante le possibili difficoltà di raggiungere il pubblico con brani in lingua italiana, il duo lo ha subito fatto suo. La coppia ha regalato un concerto di un’ora, tra le canzoni ascoltate Non è così male, Medicine, Spaccio e l’ultimo singolo La Noia. Alessandro e Mario hanno quindi messo un primo tassello di un lungo percorso che potrà portarli a un'affermazione internazionale. approfondimento Sziget Festival, Nothing but Thieves: “Il nostro è come un matrimonio”