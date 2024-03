1/11 ©IPA/Fotogramma

Sabato 2 marzo Roman Kemp, Clara Amfo e Maya Jama hanno condotto la cerimonia di premiazione della 44esima edizione dei BRIT Awards. Raye è stata la regina della serata divenendo l’artista a vincere più statuette in una sola edizione, ben sei: British Album of the Year per My 21st Century Blues, Song of the Year per Escapism con 070 Shake, British Artist of the Year, Best R&B Act, Best New Artist e Songwriter of the Year

