Dua Lipa dichiara la fine delle relazioni a metà con Training season

È finito il tempo delle seconde opportunità, delle persone che non sanno come corteggiarti e delle relazioni che non riescono a trovare un giusto equilibro. Dua Lipa canta in Training season: “Need someone to hold me close / Deeper than I've ever known / Whose love feels like a rodeo / Knows just how to take control”

dua lipa, training season sancisce la fine delle relazioni senza futuro

Il periodo dell’allenamento è finito. Basta con le storie destinate a non sbocciare, con le persone non in grado di corteggiarti e con quei rapporti che non sembrano portare a nulla di concreto. Dua Lipa ha le idee chiare, in Training season la popstar britannica dichiara di aver chiuso con chi non sa come prendere una persona, proprio come in New Rules elencava le regole per non farsi trovare impreparati ai ritorni degli ex fidanzati: “One: Don't pick up the phone / You know he's only callin' 'cause he's drunk and alone / Two: Don't let him in, you'll have to kick him out again / Three: Don't be his friend / You know you're gonna wake up in his bed in the mornin' / And if you're under him, you ain't gettin' over him”.

A pochi mesi di distanza da Houdini, Dua Lipa ha lanciato il secondo singolo estratto dal suo terzo e attesissimo album in arrivo prossimamente, di cui ancora non si conosce il titolo. Il primo assaggio di Training season è arrivato alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards con l’incandescente medley offerto dalla popstar.