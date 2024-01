Record per Dua Lipa: prima con oltre 2 miliardi di streaming

Spettacolo

I volti più amati del cinema e della tv statunitensi e non solo si sono dati appuntamento a Beverly Hills per i Globi d'Oro, evento glamour per eccellenza, celebre per numerosi momenti moda entrati nella storia. Midi dress e abiti lunghi su un red carpet animato da creazioni vivaci, look rossi e rosa nell'anno della 'Barbiemania'. Non deludono le star che hanno usato anche la moda per promuovere il proprio lavoro, su tutte spicca Margot Robbie che ha offerto ai fan una nuova apparizione in stile bambola Mattel