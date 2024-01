Dua Lipa non riesce a sedersi ai Golden Globe, il video diventa virale

È diventato virale il video in cui la cantante britannica non riesce nell’impresa di sedersi durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globes tenutasi l’altro ieri. A causare quel divertente inconveniente è stato il look molto particolare della star: un abito nero in velluto simile a uno scheletro firmato Schiaparelli, il cui bustino strutturato ha dato alcuni problemi all'artista, che non riusciva a piegarsi...

È diventato virale il video in cui Dua Lipa non riesce a sedersi ai Golden Globe.

Nella clip vediamo la cantante britannica che non riesce nell’impresa di sedersi durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globes tenutasi l’altro ieri. A causare quel divertente inconveniente è stato il look molto particolare della star: un abito nero in velluto simile a uno scheletro firmato Schiaparelli. Mentre la popstar ha camminato senza sforzo alcuno (almeno apparentemente...) sul tappeto rosso vestita con quell’outfit dark e sensuale, quando è giunto il momento di piegare il busto per sedersi è stata davvero dura.



La cantante di Houdini ha scelto per la serata del 7 gennaio 2024 a Los Angeles una mise dal design accattivante che presentava ossa decorate in oro che assomigliavano all'anatomia umana. A coronare il tutto, una voluminosa gonna di raso di seta si spiegava svolazzando. Ma non è stata la gonna a rendere la vita (!) difficile a Dua Lipa, 28 anni, nelle ore in cui si è svolta la cerimonia, bensì il corsetto strutturato.

In un post pubblicato sul suo account di Instagram l’indomani, ossia l’8 gennaio, Dua Lipa ha condiviso in modo divertente (anzi: esilarante!) un video di se stessa alle prese con l’impresa titanica del mettersi a sedere. Dopo essersi aggrappata a una ringhiera e inclinata con sforzo sovrumano, è finalmente caduta sulla sua sedia, tra l’ilarità generale.

In fondo a questo articolo potete guardare il video in cui Dua Lipa non riesce a sedersi ai Golden Globe.