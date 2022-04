Chi è SZA, vincitrice del Best Pop Duo ai Grammy Awards con Doja Cat

Alla scoperta di SZA

SZA è lo pseudonimo di Solàna Imani Rowe, nata a Saint Louis, nel Missouri, l’8 novembre 1990. Il suo esordio risale nel 2013 all’età di 23 anni con l’etichetta Top Dawg Entertainment, specializzata nella musica hip hop. Escludendo un mixtape fatto uscire in precedenza, il suo primo vero lavoro si può considerare l’EP Z, in cui si ritrovano collaborazioni di prestigio con il sopra citato Kendrick Lamar e anche quella con Chance the Rapper. Nel 2016, invece, ha partecipato all’album Anti di Rihanna nel brano Consideration mentre nel 2017 è riuscita a lanciare il suo primo long playing intitolato Ctrl, con un’altra collaborazione con Kendrick Lamar, ma anche con Travis Scott e Pharrell Williams. Nella stessa estate arriva il successo internazionale proprio nelle vesti di collaboratrice all’interno del singolo What Lovers Do dei Maroon 5, pochi mesi dopo la partecipazione in All the Stars di Kendrick Lamar, brano facente parte della soundtrack del film Marvel Black Panther, interpretato dal compianto Chadwick Boseman. Nel 2019, SZA ha proseguito la sua attività di collaboratrice con altri artisti di grande prestigio, tra cui Travis Scott e The Weeknd nella canzone Power is Power per la colonna sonora di Game of Thrones, una delle serie tv con maggiore successo degli ultimi anni. Nel 2020, ecco il duetto con Justin Timberlake per la hit The Other Side, mentre il 2021 è caratterizzato dal grande riscontro avuto con Kiss Me More, brano interpretato con Doja Cat.