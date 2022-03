Doja Cat, voci di ritiro verso la conferma

Qualche giorno fa è arrivato il seguente annuncio della cantante: pare voglia abbandonare la musica. Il motivo sarebbe uno scontro con i suoi fan, un litigio social avvenuto per le critiche sollevate dai follower, che le rimproverano di non essersi fermata a salutare gli ammiratori fuori dall'hotel in Paraguay. L'artista si trovava nel Paese per esibirsi a un festival nella capitale, ad Asunción. Ma l'evento è poi stato annullato per maltempo

Quella di Doja Cat sta diventando una soap opera social: la cantante qualche giorno fa aveva annunciato di voler abbandonare la musica. Il motivo scatenante sarebbe stato uno scontro con i suoi fan di Twitter, che l'hanno accusata di snobismo per non essersi fermata a salutare gli ammiratori radunatisi fuori dall'hotel in Paraguay dove Doja Cat alloggiava, per esibirsi al festival nella capitale, Asunción.



«Non me ne frega più un ca**o, ho smesso, non vedo l’ora di sparire e non ho più bisogno che voi crediate in me», aveva twittato la cantante, rapper e produttrice discografica statunitense, al secolo Amala Ratna Zandile Dlamini.

Questa frase è arrivata nel mezzo di un lunghissimo carteggio di messaggi con i fan, questi ultimi rei di voler un sonoro mea culpa da lei pronunciato, scusandosi per non averli degnati del minimo calore durante la visita all'albergo.



«Tutto è morto per me, la musica è morta, e io sono una fottuta stupida per aver pensato di essere fatta per questo», con queste parole la musicista si è sfogata, concludendo con una richiesta che nel mondo social equivale a un vero e proprio suicidio: «Questo è un fottuto incubo, smettete di seguirmi».

Il concerto che Doja Cat avrebbe dovuto tenere nella capitale del Paraguay alla fine è stato annullato a causa del maltempo. Quando la popstar è ripartita, ha voluto togliersi il proverbiale sassolino dalla scarpa, scrivendo su Twitter: «Quando ho lasciato la mattina dopo non c’era una sola persona fuori dall’hotel ad aspettarmi. Lasciatevelo dire».

Ma un fannon se ne è stato zitto e buono: ha risposto dicendole che aveva trascorso un giorno intero fuori dall'hotel assieme a tante altre persone, aspettando invano di vederla uscire soltanto per un piccolo saluto. «Non sei mai uscita a dirci una parola», si legge tra i tanti commenti in rete. «E pensi che saremmo tornati il giorno dopo?».