Doja Cat positiva al Covid, il messaggio su Instagram

Doja Cat ha annunciato sul suo profilo di Instagram di essere positiva al Covid, motivo per cui con rammarico è costretta a interrompere l’iHeartRadio Jingle Ball Tour. Oltre a lei, anche alcuni membri del suo team sono risultati positivi al test del nuovo Coronavirus. Questa è la seconda volta in cui la cantante, rapper e produttrice discografica statunitense nominata ai Grammy annuncia di essere positiva al virus. La prima volta risale al luglio 2020. L'autrice di hit come Kiss Me More, 26 anni, ha annunciato la diagnosi domenica 12 dicembre dopo che la notizia relativa alla positività di alcuni membri del suo team produttivo aveva già fatto il giro del mondo. Notizia da lei stessa comunicata ai fan in maniera tempestiva. “Sono dispiaciuta di condividere che anche io sono appena risultata positiva e non potrò più esibirmi nel resto dell'iHeartRadio Jingle Ball Tour”, ha scritto l'artista su Instagram. Ha aggiunto che “gli spiriti sono giù”, riferendosi agli animi di tutto il suo entourage, assai abbattuti da quando è stata costretta a cancellare le date dei concerti a Philadelphia, Washington, Atlanta e Miami.

Le parole su IG



“Sto bene e non vedo l'ora di riprendermi e di tornare là fuori il prima possibile! Il resto delle tappe del tour ha delle formazioni davvero fantastiche, vorrei poter essere lì. Tanto amore!”. Con queste parole ha concluso il suo messaggio.



Questa è la seconda volta in cui Doja Cat racconta di essere risultata positiva al virus. Nel luglio 2020 lo annunciò alla stazione radiofonica britannica CapitalXTRA, dicendo che si sentiva "bene" dopo aver avuto “quattro giorni di sintomi da impazzire”.



Doja Cat, il cui vero nome è Amala Ratna Zandile Dlamini, venerdì scorso aveva originariamente dichiarato che avrebbe dovuto saltare due delle sue esibizioni previste dal Jingle Ball Tour - quelle in programma a Boston e New York - dopo che alcuni membri della sua squadra erano risultati positivi.

"Ora sono in quarantena", aveva aggiunto in una nota.

"Per la salute e il benessere del resto del nostro team, stiamo seguendo tutte le misure di sicurezza appropriate e le precauzioni necessarie, il che significa che non potrò esibirmi al New York Z100 di iHeartRadio e al Boston KISS FM Jingle Ball".