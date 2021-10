Ed Sheeran positivo al Covid, l'annuncio sul suo profilo Instagram

Ed Sheeran , cantante e musicista fra i piu' popolari al mondo, con i suoi circa 150 milioni di dischi venduti ha comunicato oggi di essere risultato positivo a un test, assicurando peraltro i fan di non avere sintomi significativi e di essere pronto a proseguire nel suo previsto programma d'interviste e di esibizioni nei prossimi giorni: interviste ed esibizioni che - per tutto il periodo d'isolamento cautelare imposto dai protocolli medici britannici - egli intende registrare dalla sua casa nel sud dell'Inghilterra.

In prossimità dell'uscita del suo prossimo album, prevista per il 29 ottobre, il cantante britannico si è trovato a dover affrontare il contagio da Covid-19 che, quindi, ha bloccato tutte le sue attività promozionali già programmate da diverse settimane. È con grande dispiacere, infatti, che Ed Sheeran annuncia di non poter presenziare agli eventi che lo avevano come protagonista, scusandosi per questo imprevisto: