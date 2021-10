Ed Sheeran ed Elton John, annunciata canzone in duetto per Natale 2021

Il noto cantautore britannico ha annunciato durante un’intervista radiofonica per la presentazione del nuovo album, che tra le novità c’è in cantiere anche un duetto natalizio speciale con la pop star Elton John. Ecco tutte le indiscrezioni sul nuovo singolo di Natale 2021 Condividi:

È stato nel corso di un’intervista radiofonica per l’emittente olandese NPO Radio 2, che Ed Sheeran si è lasciato andare a indiscrezioni circa il nuovo album “Equals”, fuori il 29 ottobre, e un nuovo duetto in coppia con niente di meno che Elton John. Nonostante non si conoscano ancora il titolo, la cover e data di uscita della nuova canzone, sappiamo che il singolo sarà incorniciato da un’atmosfera natalizia e che uscirà a ridosso delle Feste.

©Getty

Ed Sheeran ed Elton John: da dove nasce la voglia di un duetto È stato lo stesso cantautore di Halifax a raccontare al pubblico di fan, durante un'intervista radiofonica, come è nata la voglia di un duetto accanto alla pop star più conosciuta e amata di tutti i tempi. Sheeran ha rivelato che John ha chiesto di lui per una collaborazione lo scorso anno, quando il suo noto singolo "Step Into Christmas" del 1973, raggiunse per la prima volta la Top 10 del Regno Unito, spingendo il cantante di "Your Song" a fare questa proposta: "Elton mi ha telefonato il giorno di Natale per augurarmi Buon Natale. Elton mi chiama quasi ogni giorno" ha raccontato Sheeran che ha poi aggiunto: "Ha detto: 'Step Into Christmas' è al numero 6 in classifica! Voglio fare un'altra canzone di Natale, la farai con me?". Se in un primo momento il 30enne ha scelto di temporeggiare, non sentendo quel progetto propriamente nelle sue corde, alla fine ha accettato raccontando dell'importanza di cogliere l'attimo. Ed Sheeran è oggi entusiasta del nuovo singolo natalizio in duetto con Elton John e non vede l'ora della sua uscita: "Saremo solo io e lui, è magnifico", ha commentato il cantautore.

Elton John e le collaborazioni con la scena musicale contemporanea Non è la prima volta che un BIG del calibro di Elton John, mostra la sua attenzione a collaborazioni con artisti emergenti e noti della scena musicale contemporanea. Il nuovo duetto natalizio con Ed Sheeran, in arrivo nelle prossime settimane, è solo l'ultimo di una lunga lista. Elton John ha già collaborato al fianco di Dua Lipa, nel singolo "Cold Heart", così come con Lady Gaga in "Sine From Above", ma anche tante novità in arrivo accanto a Miley Cyrus, Lil Nas X e molti altri.