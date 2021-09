Ed Sheeran in concerto, ecco tutte le date del tour: manca l’Italia

Ed Sheeran ha da poco annunciato il calendario di concerti per il suo tour “ + - = ÷ x ” (“ Mathematics ”) che dal prossimo 28 aprile al 23 settembre 2022 , lo porterà con la sua musica nei più grandi stadi europei . Ben dodici date nel Regno Unito, inclusi tre magici show a Wembley, ma a saltare subito all’occhio è la mancanza di concerti nel Belpaese, notizia che ha scatenato da subito la sorpresa mista di amaro in bocca nei fan italiani.

Ed Sheeran e il nuovo tour in Europa

Dopo il successo del “Divide Tour”, che con il suo ricco calendario di appuntamenti andato in scena dal 2017 al 2019, è diventato il più lungo di sempre (e con maggior numero di incassi, sorpassando anche le cifre registrate da Bono Vox e i suoi U2), la star di Halifax Ed Sheeran, ha annunciato sui suoi profili social ufficiali il ritorno on stage per una serie di show – “Mathematics Tour” - che dal 28 aprile al 23 settembre 2022 si terranno nei maggiori stadi del Vecchio Continente. A farsi notare è la mancanza di location italiane che ha scatenato il dispiacere dei fan della Penisola.

Ecco tutte le date del “Mathematics Tour di Ed Sheeran:

28 aprile 2022 - Páirc Uí Chaoimh, Cork – Irlanda

5 maggio 2022 - Thomond Park, Limerick – Irlanda

12 maggio 2022 – Boucher Road Playing Fields, Belfast UK

26 maggio 2022 – Principality Stadium, Cardiff UK

27 maggio 2022 – Principality Stadium, Cardiff UK

3 giugno 2022 – Stadium Of Light, Sunderland UK

4 giugno 2022 – Stadium Of Light, Sunderland UK

10 giugno 2022 – Etihad Stadium, Manchester UK

11 giugno 2022 – Etihad Stadium, Manchester UK

16 giugno 2022 – Hampden Park, Glasgow UK

17 giugno 2022 – Hampden Park, Glasgow UK

29 giugno 2022 – Wembley Stadium, London UK

30 giugno 2022 – Wembley Stadium, London UK

1 luglio 2022 – Wembley Stadium, London UK

7 luglio 2022 – Veltins-Arena, Gelsenkircher Germania

14 luglio 2022 – Johan Cruijff Arena, Amsterdam Paesi Bassi

15 luglio 2022 – Johan Cruijff Arena, Amsterdam Paesi Bassi

22 luglio 2022 – King Baudouin Stadium – Brussels Belgio

29 luglio 2022 – Stade De France – Parigi Francia

4 agosto 2022 – Øresundsparken, Copenaghen Danimarca

10 agosto 2022 – Ullevi, Gothenburg Svezia

20 agosto 2022 – Olympic Stadium, Helsinki Finlandia

25 agosto 2022 – PGE Narodowy, Varsavia Polonia

1 settembre 2022 – Ernst Happel Stadium, Vienna Austria

10 settembre 2022 – Olympiastadion, Monaco Germania

16 settembre 2022 – Letzigrund Stadion, Zurigo Svizzera

23 settembre 2022 – Deutsche Bank Park – Francoforte Germania

Lo aveva già anticipato con alcuni indizi condivisi sui social nei giorni scorsi, quando Ed Sheeran aveva lanciato un vero e proprio teaser del tour accompagnato da proiezioni in alcune tra le più suggestive location britanniche come il Bettersea Power Station e l’installazione The Angel Of The North. Ora il comunicato ufficiale per una tournée europea che avrà il compito di mostrare un nuovo lato del pluripremiato artista, tra performance sulle note dei più famosi brani di repertorio, agli inediti contenuti nel nuovo album “=”, al rilascio il prossimo 29 ottobre. Nel frattempo, i ticket per partecipare al “Mathematics” tour saranno in vendita a partire dal prossimo sabato 25 settembre.