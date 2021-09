Ed Sheeran, Shivers è il nuovo singolo in uscita

Ed Sheeran racconta il brano “Shivers”

approfondimento

Già disponibile al pre-save, il nuovo inedito di Ed Sheeran dal titolo “Shivers”, verrà pubblicato ufficialmente il prossimo venerdì 10 settembre come parte integrante della tracklist di brani del nuovo album. Queste le parole con cui il cantautore britannico ha commentato su Instagram l’uscita di “Shivers”: “Quindi il mio secondo singolo ufficiale, dal mio quarto album in studio, si chiama Shivers e uscirà il 10 settembre. Ho scritto questo brano non appena il Divide Tour è finito, in una fattoria in affitto a Suffolk, dove abbiamo montato uno studio per un paio di settimane per vedere cosa sarebbe successo. È stata scritta nel corso di tre giorni, cosa per me molto diversa, ma l’ho sentita troppo speciale per pensare che stessi sbagliando. Originariamente doveva essere il primo singolo, ma non riuscivo a vedere un mondo dove Bad Habits esistesse, se non fosse uscita in estate. Shivers mi è sempre sembrata più autunnale. Spero vi piaccia, io la amo da morire. Il video è assurdo, ma lo vedrete la prossima settimana”.