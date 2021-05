UK, Ed Sheeran guida la lista degli artisti giovani più ricchi

1/10 ©Kika Press

Ed Sheeran ha conquistato la classifica degli artisti Under 30 più ricchi del Regno Unito, come rilanciato dal sito Official Charts. Il cantautore svetta in prima posizione con un patrimonio di 220.000.000 di sterline, aumentato di venti milioni rispetto allo scorso anno.

Ed Sheeran annuncia novità in arrivo: il post su Instagram