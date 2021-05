Ed Sheeran annuncia novità in arrivo: il post su Instagram

Al momento il cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.

Ed Sheeran, i successi

Nel corso degli anni Ed Sheeran si è imposto come uno degli artisti di maggior successo a livello internazionale. Il cantautore ha infatti scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta vendendo milioni di copie, tra i suoi brani più amati spiccano Lego House, Thinking Out Loud, Castle on the Hill e Shape of You.

Riscontri straordinari anche per i videoclip delle canzoni, tra questi quello di Perfect che conta oltre 2.800.000.000 di visualizzazioni su YouTube.