Ed Sheeran sponsorizzerà l'Ipswich Town, la sua squadra del cuore

Il cantante inglese sarà lo sponsor delle nuove maglie dell'Ipswich Town. L'iniziativa nasce per supportare la comunità locale e durerà per tutta la prossima stagione

Di lui sappiamo che è un ottimo compositore, un apprezzatissimo interprete e che come buona parte dei suoi conterranei è un grande tifoso di football. Ed Sheeran (FOTO) non ha mai taciuto la sua passione per il calcio e la sua fede per la squadra cui tiene fin da bambino: l'Ipswich Town Football Club della contea del Suffolk.

Un investimento per la comunità locale approfondimento Ed Sheeran compie 30 anni: i suoi look più famosi La squadra biancoblu ha da poco cambiato proprietà a seguito dell'acquisizione da parte di un gruppo statunitense: Gamechanger 20 LTD. In considerazione del valore dello sport per la sua comunità, il cantante ha deciso di investire personalmente nel progetto sponsorizzando la maglia per tutta la prossima stagione, una bella mossa che sicuramente porterà larga visibilità alla squadra che attualmente milita nella Football One League, l'equivalente della terza lega.



“Il club è una parte importante della comunità e questo è il mio modo per dimostrare il mio sostegno”, ha dichiarato il cantautore britannico di fama mondiale. L'auspicio è quello di tornare presto negli stadi e il riferimento in questo caso è al Portman Road, lo stadio del club, con la speranza di tornare a vivere le emozioni dello spalto e dare inizio, con il supporto della nuova proprietà del club, ad una nuova stagione di fatta di sorprese e di emozioni sportive. Al momento ci sono poche notizie su ciò che comparirà sulla prossima maglietta ma è stato anticipato che il logo conterrà i simboli “+” “x” e “÷”, tutti e tre riconducibili a titoli degli album compresi nella discografia di Sheeran (le migliori canzoni) e che a loro volta trovano significato dalla passione dell'artista per la matematica. In aggiunta ai simboli ci sarà la parola “Tour”, una chiara anticipazione di novità per il futuro musicale dell'artista.