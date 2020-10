Ed Sheeran: “Mi dissero di tingermi i capelli di nero”

Ad oggi Ed Sheeran è uno dei cantanti più famosi al mondo: ha venduto più di 150 milioni di dischi da quando è entrato nella scena musicale, nel 2011; ha vinto ben quattro Grammy Awards e vanta un patrimonio di 160 milioni di dollari. Gli inizi, però, non sono stati facili, come ha rivelato lo stesso artista 29enne nel corso di un'intervista al podcast del suo manager Stuart Camp, “Straight Up”. Sheeran ha svelato ciò che gli consigliò il suo primo manager, secondo il quale non avrebbe mai avuto successo a causa dei suoi capelli rossi. L’unica soluzione sarebbe stata “ tingersi di nero i capelli e rinunciare al rap”. Fortunatamente il cantautore non ha ascoltato quel consiglio e da allora la sua carriera è decollata.

Ed Sheeran bullizzato perché “strano”

Lo scorso anno Sheeran raccontò anche di come venisse bullizzato a scuola, anche per il colore dei suoi capelli. “Ero rossiccio, balbettavo e portavo occhiali grandi”, ha rivelato in un'intervista. “Sono sempre sembrato un po' eccentrico e non ho mai avuto grande fortuna con le ragazze. Poi, quando ho cominciato a suonare ogni volta che dovevo tenere un concerto tutti dicevano ‘Oh, ecco il ragazzo rosso, con la chitarrina’ e alla fine vieni ricordato per questo”. E poi ancora: “A causa del mio essere rosso di capelli sono stato preso in giro fin dal primo giorno in cui ho messo piede a scuola. Ho odiato con forza le scuole elementari, piangevo ogni singolo giorno” ha raccontato ancora il cantautore. Ad aiutarlo è stata la musica: “Quando sono andato alle superiori ho cominciato a suonare la chitarra. Mi sono unito a una band, la musica è una di quelle cose che ti dà fiducia in te stesso e all'improvviso è come se potessi fare finalmente qualcosa bene”. Il cantante ha anche raccontato la sua vita da adolescente prima della musica: “Prima di prendere una chitarra non ho fatto letteralmente niente. Ho frequentato una scuola elementare che era piuttosto sportiva e non potevo fare sport e basta. Solo con lo sport gli studenti potevano essere dei fighi. Era forte solo chi era bravo nel calcio e io non lo ero. Quando ho iniziato il liceo ho cominciato a suonare la chitarra e ho iniziato ad adattarmi”.

Ed Sheeran, il nuovo album

Ed Sheeran aveva deciso di fare una pausa dalla musica dopo la nascita della sua prima figlia, Lyra Antarctica Seeborn Sheeran, avuta a fine agosto dalla moglie Cherry Seaborn. Tuttavia il manager del cantante ha rivelato: “Abbiamo iniziato a registrare. Probabilmente l'anno prossimo pubblicheremo un disco”.