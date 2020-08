Ed Sheeran, primo figlio in arrivo con la moglie Cherry Seaborn

Ed Sheeran e Cherry Seaborn presto genitori

Né il cantante né la moglie hanno commentato la notizia, e anche sui social tutto tace. Segno che la coppia, da sempre molto discreta, ha scelto di vivere la dolce attesa nella più totale privacy. Una fonte ha rivelato al Sun che i paparazzi non sono riusciti a scoprire la gravidanza di Cherry perché, in occasione della quarantena, la coppia è rimasta quasi sempre rinchiusa nella loro casa nel Suffolk, una contea dell'Inghilterra orientale. “Ed e Cherry sono al settimo cielo. Sono molto entusiasti, ma hanno scelto di mantenere la notizia privata” ha rivelato una fonte al Sun. “Il lockdown è stato una scusa perfetta per non farsi vedere troppo in giro, ma il lieto evento si sta avvicinando e visto che l'entusiasmo è cresciuto i due hanno iniziato a dirlo ad amici e parenti”. E poi ancora: "Stanno solo facendo gli ultimi preparativi a casa e il bambino è atteso entro la fine dell'estate. È un momento davvero felice per Ed e Cherry e le loro famiglie sono tutte totalmente felici per loro e non vedono l'ora di incontrare il nuovo arrivato". Ed e Cherry si conoscono dai tempi della scuola, da quando frequentavano la Thomas Mills School a Framlingham, nel Suffolk. Si sono rincontrati dopo diversi anni a casa di Taylor Swift a Rhode Island e nel 2015 si sono messi insieme. Si sono sposati nel 2019, sempre in grande segreto. “Ho girato il mondo ma mi sono innamorato di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa mia”, ha rivelato l'artista in un'intervista, tempo fa.